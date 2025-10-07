F1 Toto Wolff sul rinnovo di Russell | Le cose belle richiedono tempo George è stato formidabile quest’anno
George Russell ha vinto il Gran Premio di Singapore 2025 ma, a sei gare dalla fine della stagione, non ha ancora firmato nessun contratto per il 2026. Ha del paradossale la situazione che il pilota Mercedes sta vivendo, nonostante le ottime prestazioni messe a segno quest’anno. Le parti sembra ogni giorno sempre più vicine e la trattativa per il rinnovo sempre poter sbloccarsi a breve. Come riportato da autosport.com, Toto Wolff, CEO e Team Principal della Mercedes, si è così espresso sulle voci del rinnovo del britannico: “Per quanto riguarda i contratti, le cose belle richiedono tempo. È una questione di dettagli, non di grandi argomenti. 🔗 Leggi su Oasport.it
