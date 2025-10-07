f1 clima teso a maranello tra vasseur e gli ingegneri leclerc valuta la situazione

La grande crisi della Ferrari non accenna a placarsi e, dopo i deludenti risultati del Gran Premio di Singapore 2025, le polemiche travolgono ora la scuderia, all’interno della quale si sono registrate non poche tensioni. Le parole dei piloti nel corso del weekend di Marina Bay avevano già sottolineato i malumori ma sembra ora che le discussioni abbiano travolto anche gli uomini a Maranello. Come riportato dal Corriere dello Sport, dopo le qualifiche di sabato, ci sarebbe stato un dialogo accesso tra il Team Principal Frederic Vasseur ed il capo dell’ingegneria di pista Matteo Togninalli. L’oggetto della discussione è sconosciuto, ma sembra che alcuni tecnici siano scontenti delle parole critiche di Charles Leclerc verso la sua monoposto. 🔗 Leggi su Oasport.it

