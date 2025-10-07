Eyal Mizrahi tende la mano a Enzo Iacchetti | Non ho litigato con lui

Milanotoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nessun dietrofront, ma un invito alla pace con uno dei volti storici di Striscia la Notizia.“‘Definisca bambino’ (riferito a Enzo Iacchetti, ndr) era l’inizio di un ragionamento che non mi è stato permesso di concludere”, ha spiegato Eyal Mizrahi, presidente dell’associazione Amici di Israele. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

