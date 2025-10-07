Eyal Mizrahi Definisci bambino tende la mano a Enzo Iacchetti | Non ho litigato con lui
Nessun dietrofront, ma un invito alla pace con uno dei volti storici di Striscia la Notizia.“‘Definisca bambino’ (riferito a Enzo Iacchetti, ndr) era l’inizio di un ragionamento che non mi è stato permesso di concludere”, ha spiegato Eyal Mizrahi, presidente dell’associazione Amici di Israele. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Enzo Iacchetti furioso con l’israeliano Eyal Mizrahi: “Str…, vengo giù e ti prendo a pugni” | Video Mediaset
Eyal Mizrahi sullo scontro con Enzo Iacchetti: «Non la pensiamo allo stesso modo, ma quando vuole sono pronto a stringergli la mano» - (LaPresse) Eyal Mizrahi, presidente della Federazione Amici di Israele, torna a parlare della lite in tv con Enzo Iacchetti per l'espressione «definisci bambino». Si legge su msn.com
Mizrahi torna sul “definisci bambino” dopo la lite con Iacchetti: “Per l’Onu sono bimbi, per noi soldati” - Il presidente di Amici di Israele ha chiarito la sua posizione spiegando le difficoltà operative dei soldati israeliani: “È difficile riconoscerli da lontano: se vede qualcuno che gli punta un mitra s ... Secondo msn.com