Export toscano segni di rinascita | moda +8,2% e il settore farmaceutico raddoppia le vendite

Lanazione.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 7 ottobre 2025 – Qualche luce all’orizzonte per l’economia toscana. Nei primi sei mesi 2025 l’export, al netto dei metalli preziosi, è cresciuto dell’8,2% rispetto allo stesso periodo 2024. IUn risultato che supera nettamente la media nazionale (+2,3 %) ed è superiore a quello di molte regioni normalmente performanti. I dati emergono dall’ultimo rapporto Irpet sulle esportazioni, dal quale però emergono anche delle fragilità. L’export è infatti fortemente concentrato in un solo comparto, la farmaceutica, e in pochi mercati chiave. Ciò espone la regione a rischi nel caso in cui le condizioni commerciali globali dovessero cambiare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

