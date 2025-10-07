Export toscano segni di rinascita | moda +8,2% e il settore farmaceutico raddoppia le vendite
Firenze, 7 ottobre 2025 – Qualche luce all’orizzonte per l’economia toscana. Nei primi sei mesi 2025 l’export, al netto dei metalli preziosi, è cresciuto dell’8,2% rispetto allo stesso periodo 2024. IUn risultato che supera nettamente la media nazionale (+2,3 %) ed è superiore a quello di molte regioni normalmente performanti. I dati emergono dall’ultimo rapporto Irpet sulle esportazioni, dal quale però emergono anche delle fragilità. L’export è infatti fortemente concentrato in un solo comparto, la farmaceutica, e in pochi mercati chiave. Ciò espone la regione a rischi nel caso in cui le condizioni commerciali globali dovessero cambiare. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: export - toscano
Martedì 16 agli Industri di Grosseto il convegno “Un cuore toscano, una visione internazionale” con Tajani. Opportunità di export per le imprese maremmane #notizie #economia #grosseto #maremma #amiata #MaremmaOggi - facebook.com Vai su Facebook
Export, innovazione, sostenibilità e M&A: la Toscana accelera la crescita. Con #BancaIfis, Main Partner degli #InnovationDays, le imprese hanno soluzioni su misura per competere in mercati sempre più globali. https://shorturl.at/OkS8l - X Vai su X
Export toscano, segni di rinascita: moda +8,2% e il settore farmaceutico raddoppia le vendite - Il report Irpet, nella prima metà del 2025, mostra come l’esportazione regionale affondi le radici nella farmaceutica, ma registra segnali positivi anche nel tessile nonostante la crisi. Riporta lanazione.it