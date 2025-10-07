Exblifep rimborsato da Aifa | primo antibiotico nel nuovo fondo anti?AMR

Aifa ha autorizzato il rimborso della combinazione a dose fissa cefepimeenmetazobactam (Exblifep) per adulti con cUTI, inclusa pielonefrite, polmonite acquisita in ospedale (HAP, inclusa VAP) e batteriemia correlata. Una decisione che interviene nel cuore dell’assistenza, dove la resistenza antimicrobica sta cambiando la gestione clinica quotidiana. Una decisione che cambia la cura in corsia Nel provvedimento . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

