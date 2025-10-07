Ex Milan Conceicao vicinissimo all’Al Ittihad | manca solo l’annuncio

Sergio Conceicao, ex allenatore del Milan, è pronto a cominciare una nuova avventura in panchina. In Arabia lo aspetta l'Al Ittihad. Dal Portogallo annunciano che manca solo l'annuncio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

ex milan conceicao vicinissimoAl Ittihad, scelto il dopo Blanc: sfuma Spalletti, Conceicao vicino alla panchina - Sergio Conceicao ex tecnico del Milan è vicino all’Al Ittihad: il tecnico portoghese pronto a una nuova avventura Il panorama calcistico internazionale continua a muoversi con grande intensità e uno d ... Riporta calcionews24.com

ex milan conceicao vicinissimoConceicao nuovo allenatore dell’Al-Ittihad: contratto fino al 2027 per l’ex Milan - Ittihad: contratto fino al 2027 per l’ex allenatore del Milan Il valzer delle panchine internazionali si è chiuso con un colpo a sorpresa: Sérgio Conceiç ... Si legge su calcionews24.com

