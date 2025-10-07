Ex Lebole aperto il cantiere La demolizione entra nel vivo Bertelli trasforma la città
Il primo colpo di motosega cambia la musica. E annuncia la seconda vita dell’ area Lebole. Operai al lavoro di buon mattino per allestire il cantiere che ridisegna il volto della fabbrica e della grande area incastonata tra il polo fieristico e il centro. Il primo cartello sul cancello segna la svolta e indica la via. L’area ex Lebole cambia volto e storia, dopo aver rappresentato quella di un’intera città tra gli anni Settanta e Duemila. Il cartello avverte: "Attenzione, demolizione in corso", è scattata così la prima fase del piano di riqualificazione voluto da Patrizio Bertelli che a luglio ha acquisito l’ex area Lebole per otto milioni di euro dalla famiglia Carrara, imprenditori pistoiesi del colosso della carta. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: lebole - aperto
Vieni a visitare lo SHOP IN SHOP Lebole Gioielli al Piano 2 di The Brian & Barry Building e gustati un aperitivo al Piano 10 da Terrazza 12 Via Durini 28 Milano Aperto 7/7 10 AM - 7.30 PM Collezione Bonheur www.lebolegioielli.it #brianebarrybuilding #milan Vai su Facebook
Ex Lebole, aperto il cantiere. La demolizione entra nel vivo. Bertelli trasforma la città - Cancellato l’allarme degrado: tra giardini e nuove strutture sarà ridisegnato l’accesso al centro. Come scrive lanazione.it
Ex operaie Lebole, lettera a Bertelli: “Conservi la storia della fabbrica” - Arezzo, 31 luglio 2025 – Chiedono che rimanga un segno della loro storia nel progetto di rinascita della Lebol e, sotto il segno di Bertelli. Scrive lanazione.it