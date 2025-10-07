Il primo colpo di motosega cambia la musica. E annuncia la seconda vita dell’ area Lebole. Operai al lavoro di buon mattino per allestire il cantiere che ridisegna il volto della fabbrica e della grande area incastonata tra il polo fieristico e il centro. Il primo cartello sul cancello segna la svolta e indica la via. L’area ex Lebole cambia volto e storia, dopo aver rappresentato quella di un’intera città tra gli anni Settanta e Duemila. Il cartello avverte: "Attenzione, demolizione in corso", è scattata così la prima fase del piano di riqualificazione voluto da Patrizio Bertelli che a luglio ha acquisito l’ex area Lebole per otto milioni di euro dalla famiglia Carrara, imprenditori pistoiesi del colosso della carta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ex Lebole, aperto il cantiere. La demolizione entra nel vivo. Bertelli trasforma la città