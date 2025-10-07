Ex Benevento Mondiali U20 | l’Italia di Nunziante agli ottavi contro gli Usa

Tempo di lettura: < 1 minuto Saranno gli Stati Uniti l’avversario che l’ Italia U20 sfiderà giovedì 9 ottobre a Rancagua (21:30 italiane, diretta Rai Sport) negli ottavi di finale del “Mondiale U20” dopo il primo posto nel gruppo E ottenuto dalla compagine a stelle e strisce. Gli azzurrini, nonostante il ko con l’Argentina (1-0) nell’ultimo match del girone D hanno ottenuto ugualmente il passaggio del turno per il contemporaneo successo dell’Australia su Cuba che ha permesso ai ragazzi di mister Nunziata di chiudere al secondo posto (4 punti). Protagonista di queste prime gare è stato senza dubbio il portiere Alessandro Nunziante, ora di proprietà dell’Udinese dopo il passaggio avvenuto questa estate dal Benevento, squadra dove ha svolto l’intera trafila nel settore giovanile fino all’esordio in serie C. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

