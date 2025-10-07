Ex Banca d’Italia il futuro | Il rilancio del centro può partire dall’edificio Il Comune sia coraggioso

"Vorrei che questo luogo diventasse importante per il rilancio del centro storico di Reggio Emilia. Ma sono un po’ sorpreso del poco interesse per un immobile nella piazza principale del ventesimo comune italiano.". Edoardo Onofri, proprietario dell’ex Banca d’Italia in piazza Martiri del 7 Luglio – rilevata nel 2022 dalla sua società friulana Penta Investments – ha messo a disposizione lo storico edificio per le Giornate del Fai, anche per aumentarne l’appeal e lanciare un appello urbi et orbi ad imprenditori e Amministrazione. Onofri, lei possiede questo immobile da tre anni. In questo tempo non c’è mai stata una trattativa concreta? "Da quando abbiamo fatto questo investimento, ci sono state diverse interlocuzioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

