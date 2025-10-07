Ex Banca d’Italia il futuro | Il rilancio del centro può partire dall’edificio Il Comune sia coraggioso

Ilrestodelcarlino.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Vorrei che questo luogo diventasse importante per il rilancio del centro storico di Reggio Emilia. Ma sono un po’ sorpreso del poco interesse per un immobile nella piazza principale del ventesimo comune italiano.". Edoardo Onofri, proprietario dell’ex Banca d’Italia in piazza Martiri del 7 Luglio – rilevata nel 2022 dalla sua società friulana Penta Investments – ha messo a disposizione lo storico edificio per le Giornate del Fai, anche per aumentarne l’appeal e lanciare un appello urbi et orbi ad imprenditori e Amministrazione. Onofri, lei possiede questo immobile da tre anni. In questo tempo non c’è mai stata una trattativa concreta? "Da quando abbiamo fatto questo investimento, ci sono state diverse interlocuzioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

ex banca d8217italia il futuro il rilancio del centro pu242 partire dall8217edificio il comune sia coraggioso

© Ilrestodelcarlino.it - Ex Banca d’Italia, il futuro: "Il rilancio del centro può partire dall’edificio. Il Comune sia coraggioso"

In questa notizia si parla di: banca - italia

Walter Rizzi alla direzione della banca digitale di BBVA in Italia

Guardia di Finanza, rinnovato protocollo d'intesa con la Banca d'Italia

Garanzie finanziarie: nuove indicazioni operative per le verifiche. Comunicazione Anac, Banca d’Italia e Ivass

ex banca d8217italia futuroEx Banca d’Italia, il futuro: "Il rilancio del centro può partire dall’edificio. Il Comune sia coraggioso" - Il proprietario Onofri: "Immobilismo e poco interesse, peccato per l’Università. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ex Banca D8217italia Futuro