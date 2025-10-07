Evelina Sgarbi | Voglio solo il bene di mio padre
La figlia di Vittorio chiede un amministratore di sostegno: «Non è lucido, ma non voglio occuparmi del patrimonio. Voglio solo proteggerlo». Evelina Sgarbi non nasconde le difficoltà del momento: «Non mi piace, negarlo sarebbe scorretto. Però, se lui fosse lucido e cosciente. Io voglio solo il suo bene». Alla fine dell’intervista concessa a La Stampa, la figlia di Vittorio Sgarbi ribadisce il senso della sua scelta: ha chiesto per il padre un amministratore di sostegno, perché teme che non sia più pienamente lucido. Una decisione che ha diviso la famiglia — l’altra figlia, Alba, sostiene che il padre stia bene, mentre il terzo figlio non si è espresso — ma Evelina resta ferma: «Di quello che pensano gli altri non mi importa nulla». 🔗 Leggi su 361magazine.com
