Evelina Sgarbi | Non è facile essere figlia di Vittorio Sgarbi Poi le parole durissime sulla fidanzata del padre

La vita privata di Vittorio Sgarbi non era mai stata così al centro dell’attenzione come in questo periodo. In passato è apparso in televisione con le figlie, Evelina e Alba, ma negli ultimi tempi i nomi delle due ragazze compaiono quasi quotidianamente sui social e nelle rassegne stampa. Al. 🔗 Leggi su Today.it

Sgarbi, la figlia Evelina chiede amministratore di sostegno: ‘Non è in grado di gestirsi’, il critico: ‘Falso’

“Come sta davvero”. Vittorio Sgarbi, l’annuncio choc della figlia Evelina sulla sua salute

Vittorio Sgarbi contro la figlia Evelina: «È esosa, la mantengo io e vuole di più»

evelina sgarbi 232 facileEvelina Sgarbi parla di papà Vittorio: «Oggi lo vedo diverso, ma resta il mio eroe fragile. Non mi piace la donna che vuole sposare» - Dietro il cognome che fa rima con polemica, genialità e qualche eccesso, c’&#232; una ragazza che parla ... Riporta msn.com

evelina sgarbi 232 facileVittorio Sgarbi, la figlia Evelina: «Non &#232; lui a usare il suo telefono, mi avrebbe già scritto». Mamma Barbara: «Travisato il termine amministratore di sostegno» - Da giorni tiene banco la controversia familiare tra Vittorio Sgarbi e le sue due figlie, Evelina e Alba. msn.com scrive

