Evelina e il padre Vittorio Sgarbi | Non voglio che si approfittino di lui Sabrina Colle? Non mi piace
Sabrina Colle «non mi piace, negarlo sarebbe scorretto. Però, se lui fosse lucido e cosciente. Io voglio solo il suo bene». Evelina Sgarbi lo dice alla fine dell’intervista che rilascia a Irene Famà per La Stampa. La figlia di Vittorio Sgarbi ha chiesto per il padre un amministratore di sostegno. Perché non lo vede lucido. L’altra figlia Alba dice invece che sta bene. Il terzo figlio non si esprime. Ma lei tiene il punto: «Di quello che pensano gli altri non mi importa nulla». Anche se vuole sgomberare il campo da un fraintendimento: «Sembra che io mi sia svegliata una mattina e abbia deciso di avanzare quest’iniziativa legale. 🔗 Leggi su Open.online
