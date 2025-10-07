Evade dai domiciliari per andare a trovare la fidanzata arrestato

I carabinieri dellaliquota radiomobile di Arenzano hanno rintracciato e arrestato a Genova Castelletto un 25enne italiano evaso dagli arresti domiciliari. Il giovane, sottoposto alla misura cautelare a Cogoleto, si è allontanato dal luogo di detenzione per andare a trovare la fidanzata.I. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: evade - domiciliari

Evade dai domiciliari e rapina un Compro oro. Identificato e arrestato

Ladra seriale agli arresti domiciliari evade dall'abitazione per trascorrere la notte fuori: 40enne in carcere

Evade dai domiciliari, la Polfer lo ritrova sui binari della stazione di Villa San Giovanni

CASTEL SAN GIORGIO, MINACCIAVA PASSANTI CON KATANA. EVADE DAI DOMICILIARI, ARRESTATO, Tre giorni fa era stato fermato per aver minacciato i passanti, armato di una katana, nei pressi del cimitero comunale di Castel San Giorgio. Il 32 enn - facebook.com Vai su Facebook

Evade dai domiciliari, aggredisce la vicina e i carabinieri: arrestato - X Vai su X

Cesena, evade dai domiciliari e va a trovare i parenti: scoperto e denunciato - I Carabinieri di Cesena hanno denunciato un uomo per “evasione”, poiché, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la propria ... Come scrive corriereromagna.it

Napoli, evade dagli arresti domiciliari per andare a mangiare sushi: arrestata - Una donna di 46 anni che si trovava agli arresti domiciliari è evasa per andare a magiare sushi nel Napoletano ma i suoi programmi sono saltati a causa dell’intervento dei carabinieri. Scrive tg24.sky.it