Evade dai domiciliari per andare a trovare la fidanzata arrestato

Genovatoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri dellaliquota radiomobile di Arenzano hanno rintracciato e arrestato a Genova Castelletto un 25enne italiano evaso dagli arresti domiciliari. Il giovane, sottoposto alla misura cautelare a Cogoleto, si è allontanato dal luogo di detenzione per andare a trovare la fidanzata.I. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

