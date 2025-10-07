Euz II vince il mondiale | al timone Paolo Cian
Quattro regate decisive nell’ultimo day race hanno incoronato campione del mondo classe Platu 25 Euz II di Francesco Lanera (Circolo della Vela Bari), con al timone Paolo Cian, tra i timonieri più noti ed apprezzati non solo nel panorama italiano, protagonista anche nelle ultime edizioni dell’America’s Cup. Con questo successo Euz II ha confermato il titolo iridato conquistato l’anno scorso ad Atene. La manifestazione organizzata dalla Sef Stamura e sponsorizzata Estra si è conclusa sabato con sei prove complessive – due disputate mercoledì e le restanti quattro, appunto, nella giornata finale – che hanno visto dominare l’equipaggio di Francesco Lanera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
