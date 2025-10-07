Europa nel mirino | Berlino denuncia guerra ibrida Mosca rilancia

Sbircialanotizia.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le parole si fanno più pesanti delle minacce. Tra i moniti di Mosca, le accuse che arrivano da Berlino e l’appello all’unità lanciato da Strasburgo, l’Europa misura oggi la pressione di una stagione segnata da tensioni crescenti e da una competizione senza regole nette. La posta in gioco è l’equilibrio di un intero continente. Un . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

europa nel mirino berlino denuncia guerra ibrida mosca rilancia

© Sbircialanotizia.it - Europa nel mirino: Berlino denuncia guerra ibrida, Mosca rilancia

In questa notizia si parla di: europa - mirino

Europa nel mirino: Rutte lancia l’allarme sui missili ipersonici di Mosca

Banche, perché Italia e Spagna sono nel mirino dell’Europa

Bologna scatenato sul mercato, nel mirino un altro campione d’Europa

Berlino, in trentamila ancora senza energia elettrica - Oltre trentamila persone a Berlino sono ancora senza corrente elettrica e domani dodici scuole della capitale resteranno chiuse, lo comunicano le autorità del quartiere coinvolto. Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Europa Mirino Berlino Denuncia