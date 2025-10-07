Eurodeputata contro von der Leyen | ‘mandaci tuo marito in guerra’

Imolaoggi.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

''Il suo mandato è stato caratterizzato da arroganza, caos e decisioni prese a porte chiuse, ignorando i cittadini''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Von der Leyen di fronte a due mozioni di sfiducia. La maggioranza dell’Eurocamera le fa scudo - Bardella (Pfe): “E' stata firmata con Trump la resa commerciale dell'Europa”. Si legge su eunews.it

eurodeputata contro von derDue voti di censura inutili contro Ursula von der Leyen - Gli eurodeputati chiamati a discutere e votare due mozioni presentate rispettivamente dal gruppo di estrema sinistra The Left e dal gruppo di estrema destra dei Patrioti per l’Europa ... ilfoglio.it scrive

