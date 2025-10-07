Eurodeputata contro von der Leyen | ‘mandaci tuo marito in guerra’
''Il suo mandato è stato caratterizzato da arroganza, caos e decisioni prese a porte chiuse, ignorando i cittadini''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
#Bruxelles Salva per un solo voto. L'eurodeputata Ilaria Salis ha incassato il sì della plenaria dell'Eurocamera alla sua immunità con un solo voto in più. I favorevoli sono stati 306, i contrari 305. - facebook.com Vai su Facebook
Von der Leyen di fronte a due mozioni di sfiducia. La maggioranza dell’Eurocamera le fa scudo - Bardella (Pfe): “E' stata firmata con Trump la resa commerciale dell'Europa”. Si legge su eunews.it
Due voti di censura inutili contro Ursula von der Leyen - Gli eurodeputati chiamati a discutere e votare due mozioni presentate rispettivamente dal gruppo di estrema sinistra The Left e dal gruppo di estrema destra dei Patrioti per l’Europa ... ilfoglio.it scrive