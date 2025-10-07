Eurocamera Ilaria Salis salva per un solo voto | confermata l’immunità parlamentare Ira delle destre che gridano allo scandalo
Con un voto sul filo del rasoio, il Parlamento europeo ha confermato l’immunità parlamentare all’eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra (Avs), Ilaria Salis, respingendo così la richiesta avanzata dalle autorità ungheresi di sospendere la sua protezione. La decisione è arrivata a Strasburgo, dove la plenaria ha votato a scrutinio segreto: 306 voti a favore, 305 contrari e 17 astensioni. Un solo voto di scarto ha dunque evitato la revoca dell’immunità, salvando di fatto la deputata italiana. Al termine della votazione, i colleghi dell’Eurocamera hanno accolto Salis con baci, abbracci e un mazzo di fiori, simbolo di un sostegno trasversale che ha trovato però il Parlamento profondamente diviso. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
