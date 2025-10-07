Eurocamera Ilaria Salis salva per un solo voto | confermata l’immunità parlamentare Ira delle destre che gridano allo scandalo

Lanotiziagiornale.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con un voto sul filo del rasoio, il Parlamento europeo ha confermato l’immunità parlamentare all’eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra (Avs), Ilaria Salis, respingendo così la richiesta avanzata dalle autorità ungheresi di sospendere la sua protezione. La decisione è arrivata a Strasburgo, dove la plenaria ha votato a scrutinio segreto: 306 voti a favore, 305 contrari e 17 astensioni. Un solo voto di scarto ha dunque evitato la revoca dell’immunità, salvando di fatto la deputata italiana. Al termine della votazione, i colleghi dell’Eurocamera hanno accolto Salis con baci, abbracci e un mazzo di fiori, simbolo di un sostegno trasversale che ha trovato però il Parlamento profondamente diviso. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

eurocamera ilaria salis salva per un solo voto confermata l8217immunit224 parlamentare ira delle destre che gridano allo scandalo

© Lanotiziagiornale.it - Eurocamera, Ilaria Salis salva per un solo voto: confermata l’immunità parlamentare. Ira delle destre che gridano allo scandalo

In questa notizia si parla di: eurocamera - ilaria

Eurocamera, la Commissione Affari giuridici respinge la revoca dell’immunità a Ilaria Salis

Eurocamera, stop alla revoca dell’immunità per Ilaria Salis

Eurocamera, primo sì all’immunità di Ilaria Salis

eurocamera ilaria salis salvaL'Eurocamera approva l'immunità a Ilaria Salis, salva per un solo voto - Salvini: 'Scappa dal processo, grazie ad alcuni che si dicono di centrodestra' ... ansa.it scrive

eurocamera ilaria salis salvaSalva per un voto. Il Parlamento europeo conferma l'immunità per Ilaria Salis - l Parlamento europeo ha deciso di difendere l'immunità dell'europarlamentare di Avs, Ilaria Salis, respingendo la richiesta di revoca delle autorità ungheresi pe run voto di scarto. Segnala huffingtonpost.it

Cerca Video su questo argomento: Eurocamera Ilaria Salis Salva