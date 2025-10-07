Eurocamera approvata l’immunità a Ilaria Salis

Imolaoggi.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

STRASBURGO, 07 OTT – La plenaria di Strasburgo ha approvato a scrutinio segreto l’immunità a favore dell’eurodeputata Avs, Ilaria Salis. (ANSA). Leggi anche? Ilaria Salis, 4 condanne e 29 segnalazioni all’autorità giudiziaria. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

