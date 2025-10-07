Eurocamera approvata l’immunità a Ilaria Salis
STRASBURGO, 07 OTT – La plenaria di Strasburgo ha approvato a scrutinio segreto l’immunità a favore dell’eurodeputata Avs, Ilaria Salis. (ANSA). Leggi anche? Ilaria Salis, 4 condanne e 29 segnalazioni all’autorità giudiziaria. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Ilaria Salis, la commissione all'Eurocamera approva l'immunità: "Segnale positivo" - La Commissione Affari giuridici dell'Eurocamera ha respinto la revoca dell'immunità a Ilaria Salis.
Ilaria Salis, la Commissione Juri dice no alla revoca dell'immunità: "Difendermi è proteggermi dalla persecuzione di Orbán" - La Commissione Affari giuridici dell'Eurocamera ha respinto la revoca dell'immunità all'eurodeputata di Avs Ilaria Salis con 13 voti contro 12.