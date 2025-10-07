Eugenio Bennato in concerto in Piazza Municipio per il gran finale di AppBenessere
"Sarà l'iniziativa "Benessere come bene in comune", in programma venerdì 10 ottobre in piazza Municipio, dalle 17.30, l'ultima tappa del progetto "AppBenessere: approccio reticolare e sistemico alla promozione del benessere psicofisico della popolazione studentesca", che, nell'arco di un anno, ha. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: eugenio - bennato
A Deliceto il 'Delifest' porta in piazza a Ferragosto Eugenio Bennato e Taranta Power
Eugenio Bennato in concerto per 'Zapponeta Blu Festival'
Etna in scena: Grande successo a Zafferana Etnea per il concerto di Eugenio Bennato, in attesa di Nazzi e Coma Cose
Il concerto di Eugenio Bennato per la conclusione di AppBenessere https://unina.it/it/w/il-concerto-di-eugenio-bennato-per-la-conclusione-di-appbenessere… - X Vai su X
Sabato 11 ottobre, Piazza Lanari a Monticchio si riempirà dell’energia di Eugenio Bennato & Taranta Power, con un concerto che porterà la forza delle tradizioni mediterranee trasformando il ritmo in un’esperienza collettiva. L’appuntamento segna uno dei - facebook.com Vai su Facebook
Eugenio Bennato in concerto per il gran finale di "AppBenessere" - Sarà l'iniziativa "Benessere come bene in comune", in programma venerdì 10 ottobre in piazza Municipio, dalle 17. Da ilmattino.it
Concerto di Bennato in piazza Municipio, il dispositivo di traffico - Il Comune di Napoli ha istituito in piazza Municipio, dalle ore 7:00 alle ore 24:00 di venerdì 10 ottobre e comunque fino a cessate esigenze, il divieto di transito veicolare nella strada ... Lo riporta napolitoday.it