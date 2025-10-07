Eugenio Bennato in concerto in Piazza Municipio per il gran finale di AppBenessere

7 ott 2025

"Sarà l'iniziativa "Benessere come bene in comune", in programma venerdì 10 ottobre in piazza Municipio, dalle 17.30, l'ultima tappa del progetto "AppBenessere: approccio reticolare e sistemico alla promozione del benessere psicofisico della popolazione studentesca", che, nell'arco di un anno, ha. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

eugenio bennato concerto piazzaEugenio Bennato in concerto per il gran finale di "AppBenessere" - Sarà l'iniziativa "Benessere come bene in comune", in programma venerdì 10 ottobre in piazza Municipio, dalle 17. Da ilmattino.it

Concerto di Bennato in piazza Municipio, il dispositivo di traffico - Il Comune di Napoli ha istituito in piazza Municipio, dalle ore 7:00 alle ore 24:00 di venerdì 10 ottobre e comunque fino a cessate esigenze, il divieto di transito veicolare nella strada ... Lo riporta napolitoday.it

