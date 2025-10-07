Espulsioni e ombre | la Flotilla sbarca ad Atene indagini su Tunisia
Atterrano ad Atene, tra applausi e stanchezza, decine di attivisti appena espulsi da Israele. Nel gruppo c'è anche Greta Thunberg, che denuncia abusi e chiede che gli aiuti raggiungano Gaza. La scena sintetizza una settimana tesa: abbordaggi in mare, rimpatri scaglionati, accuse incrociate e un capitolo ancora aperto su presunti attacchi in Tunisia.
In questa notizia si parla di: espulsioni - ombre
