Atterrano ad Atene, tra applausi e stanchezza, decine di attivisti appena espulsi da Israele. Nel gruppo c’è anche Greta Thunberg, che denuncia abusi e chiede che gli aiuti raggiungano Gaza. La scena sintetizza una settimana tesa: abbordaggi in mare, rimpatri scaglionati, accuse incrociate e un capitolo ancora aperto su presunti attacchi in Tunisia. Rientri ad . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Espulsioni e ombre: la Flotilla sbarca ad Atene, indagini su Tunisia