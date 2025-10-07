Espulsi due albanesi ed un georgiano con diversi reati alle spalle

L’Ufficio Immigrazione della Questura, nei giorni scorsi, ha curato l’istruttoria relativa a due decreti di espulsione e ad un provvedimento di trattenimento presso un Centro Permanenza per il Rimpatrio.Un decreto di espulsione, quale misura alternativa alla detenzione, è stato emesso. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

