Esproprio e confisca di tutti i beni all' ex proprietario del bar Havana

Veneziatoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La villa a Favaro con il terreno, tre macchine fra cui una Mercedes Bluetec, poi i conti correnti riempiti e svuotati, i gioielli e la proprietà del bar Havana di via Cavallotti in centro a Mestre: un patrimonio confiscato ed espropriato. Dopo il blitz all'alba del 12 giugno 2024, con l'arresto. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

