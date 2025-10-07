Esperta in trucco permanente giovane artista riminese conquista la finale mondiale Wulop
La dermopigmentista Vanessa Maffucci, professionista con oltre 19 anni di esperienza nel settore del trucco permanente, conquista il primo posto al Campionato Wulop Svizzera 2025 in ben due categorie del prestigioso concorso, ovvero nelle categorie: labbra effetto rossetto e eyeliner sfumato.Due. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
