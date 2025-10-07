Escursionista si smarrisce tra i boschi del Baldo e viene ritrovato dal Soccorso alpino

Non erano ancora scoccate le ore 17 di lunedì, quando la Centrale del 118 ha attivato il Soccorso alpino di Verona, dopo aver ricevuto la richiesta di aiuto di un escursionista, che si era smarrito nei boschi attorno a Malga Prazagano durante un giro ad anello, nella zona di Ferrara di Monte. 🔗 Leggi su Veronasera.it

