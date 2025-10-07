Escursioni consapevoli tre incontri per imparare la montagna con il Cai

Ilpiacenza.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’attività all’aria aperta è sempre più gradita e ricercata, passeggiate ed escursioni sono sempre più frequenti, cresce sempre di più il numero di neofiti che decidono di muovere in autonomia i primi passi sui sentieri di montagna.Il C.A.I. Club Alpino Italiano fin dalla sua fondazione (nasce a. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: escursioni - consapevoli

escursioni consapevoli tre incontriEscursioni consapevoli, tre incontri per imparare la montagna con il Cai - a Piacenza, la sezione dedicata a Guido Pagani, è attiva dal 1931) si occupa di formare e "informare" giovani e ... Lo riporta ilpiacenza.it

escursioni consapevoli tre incontri“In montagna usa …la testa” Tre serate del Cai per escursioni consapevoli - L’attività all’aria aperta è sempre più gradita e ricercata, passeggiate ed escursioni sono sempre più frequenti, cresce sempre di più il numero di ... piacenzasera.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Escursioni Consapevoli Tre Incontri