Esce ‘Pigri’ il progetto per gli 80 anni di Ivan Graziani

Periodicodaily.com | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – 'Pigri Volume 1' è il titolo del progetto dedicato al cantautore teramano Ivan Graziani, pubblicato in occasione del suo 80esimo compleanno. Otto band teramane hanno realizzato otto cover, reinterpretando alcuni dei brani più significativi dal repertorio di Graziani. L’album dal titolo 'Pigri' ispirato al sesto album di Graziani 'Pigro', disponibile in tutte le . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

