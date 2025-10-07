Esce dai domiciliari in permesso premio con una complice finge un incidente e rapina un anziano

Fanpage.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I poliziotti hanno arrestato una coppia, che ha rapinato un anziano a Spinaceto con la "truffa dello specchietto". I complici hanno messo a segno un finto incidente, poi degenerato in rapina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: esce - domiciliari

Esce di casa e danneggia con una spranga auto e porte di abitazioni: dai domiciliari al carcere

L’ex bodyguard di Fedez esce dal carcere: disposti gli arresti domiciliari per Christian Rosiello

E' agli arresti domiciliari ma esce di casa e va a pesca, arrestato un 35enne

esce domiciliari permesso premioEsce dai domiciliari in permesso premio, con una complice finge un incidente e rapina un anziano - I poliziotti hanno arrestato una coppia, che ha rapinato un anziano a Spinaceto con la "truffa dello specchietto" ... Come scrive fanpage.it

Nessun permesso premio Priebke starà ai domiciliari - Nessun permesso premio per Erich Priebke, il 92enne ex ufficiale delle Ss condannato all ergastolo per la strage delle Fosse Ardeatine ed attualmente agli arresti domiciliari in un appartamento a Roma ... Scrive ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Esce Domiciliari Permesso Premio