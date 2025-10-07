Esaote | entra nel campo della neurochirurgia e presenta il sistema di risonanza magnetica intraoperatoria I-Genius

Esaote entra nel campo della neurochirurgia. A Vienna, al Congresso annuale EANS – l’associazione europea delle società di neurochirurgia – l’azienda ha presentato il sistema I-Genius per fornire controlli in tempo reale durante la chirurgia del glioma, il tumore cerebrale maligno primario più comune. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Esaote: entra nel campo della neurochirurgia e presenta il sistema di risonanza magnetica intraoperatoria I-Genius

In questa notizia si parla di: esaote - entra

Esaote entra nel campo della neurochirurgia con il sistema di risonanza magnetica intraoperatoria I-Genius

Esaote entra nel campo della neurochirurgia con il sistema di risonanza magnetica intraoperatoria I-Genius - A Vienna, al Congresso annuale EANS – l’associazione europea delle società di neurochirurgia – l’azienda, con sede a Genova e attiva in circa cento Paesi, ... Da msn.com

Esaote entra nel campo della neurochirurgia presentando un innovativo sistema di risonanza magnetica intraoperatoria. I-Genius è il risultato della ricerca e della ... - I risultati ottenuti utilizzando i sistemi di risonanza magnetica nella chirurgia del glioma cerebrale sono stati presentati al Congresso annuale EANS tenutosi a Vienna. Riporta adnkronos.com