Esaote entra nel campo della neurochirurgia con il sistema di risonanza magnetica intraoperatoria I-Genius

Esaote entra nel campo della neurochirurgia. A Vienna, al Congresso annuale EANS – l'associazione europea delle società di neurochirurgia – l'azienda, con sede a Genova e attiva in circa cento Paesi, ha presentato il sistema I-Genius con l'obiettivo di rispondere alle esigenze cliniche tipiche delle operazioni sui tumori cerebrali. L'innovativa soluzione per la risonanza magnetica intraoperatoria, risultato della ricerca e della collaborazione di Esaote con i neurochirurghi, fornisce controlli in tempo reale durante la chirurgia del glioma, il tumore cerebrale maligno primario più comune, che rappresenta circa l'81% dei tumori intracranici maligni.

