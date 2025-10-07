Eroina cocaina e crack Tre acquirenti finiscono nella rete della polizia locale

Ilrestodelcarlino.it | 7 ott 2025

La lotta alla compravendita di sostanze stupefacenti non ha sosta. A finire nella rete della polizia locale, stavolta, sono stati tre acquirenti colti in flagrante nella zona di via Padova mentre tentavano di procacciarsi della droga. Le tre persone sono state tutte sanzionate nell’ambito di un servizio in abiti civili della polizia locale Terre Estensi, organizzato pochi giorni fa con la finalità di contrastare il consumo di sostanze illecite. Così, durante l’attività, sono state notate dagli agenti in borghese alcune persone che avevano appena comprato dosi che i test specifici, eseguiti sul posto tramite le dotazioni del corpo, hanno accertato essere cocaina, eroina e crack. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

eroina cocaina e crack tre acquirenti finiscono nella rete della polizia locale

© Ilrestodelcarlino.it - Eroina, cocaina e crack. Tre acquirenti finiscono nella rete della polizia locale

In questa notizia si parla di: eroina - cocaina

