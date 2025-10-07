Erika Kirk | Perdono l’assassino di mio marito L’addio che divide l’America

Come una madonna del terzo millennio, straziata eppure luminosa, devastata eppure bellissima, fragile eppure fortissima, quasi dotata di una forza non sua, la vedova di Charlie Kirk, durante la cerimonia d’addio al marito in Arizona, ha messo fine a dieci giorni di bestemmie e polemiche, di vergogne e insulti, di inutili chiacchiere da bar tv. E l’ha fatto richiamandosi a Gesù Cristo e al Vangelo, con le parole più rivoluzionarie che si potessero dire: «Io perdono l’assassino di mio marito». Una frase controcorrente. Cosa c’è di più fuori dal coro? Nel mondo che precipita ogni giorno dentro una spirale di odio senza fine, nel mondo delle guerre e delle armi, della violenza e del dialogo impossibile, Erika Kirk sale sul trampolino del dolore per pronunciare la frase più scandalosa di sempre: «Io perdono». 🔗 Leggi su Panorama.it

