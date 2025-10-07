Erica la nuova fiction di canale 5 con Vanessa Incontrada | a Piombino arriva la scrittrice Camilla Lackberg

Erica è la nuova fiction di Canale 5 con protagonista Vanessa Incontrada che andrà in onda prossimamente (si stima a inizio 2026). Si tradda di un adattamento italiano della serie di grande successo franco-belga Erica, trasmessa su TF1 e tratta dai primi romanzi di Camilla Lackberg della saga con. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

