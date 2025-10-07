Erdogan chiama Putin per auguri | Pronti a mediare su guerre

Iltempo.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha avuto un colloquio telefonico con il proprio omologo russo Vladimir Putin. Il leader turco ha espresso gli auguri di buon compleanno al presidente russo, nato a Leningrado il 7 ottobre del 1952. Lo rende noto il ministero degli Esteri turco. Erdogan ha sottolineato l'impegno e gli sforzi della Turchia per un accordo che porti a un cessate il fuoco a Gaza e permetta il passaggio di aiuti umanitari verso la popolazione civile. Durante la telefonata Erdogan ha ribadito anche la disponibilita' del governo di Ankara a mediare nel conflitto tra Mosca e Kiev, facilitando il dialogo per una soluzione diplomatica al conflitto in corso e il raggiungimento di una pace "giusta e duratura". 🔗 Leggi su Iltempo.it

erdogan chiama putin per auguri pronti a mediare su guerre

© Iltempo.it - Erdogan chiama Putin per auguri: "Pronti a mediare su guerre"

In questa notizia si parla di: erdogan - chiama

erdogan chiama putin auguriErdogan chiama Putin per auguri: "Pronti a mediare su guerre" - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha avuto un colloquio telefonico con il proprio omologo russo Vladimir Putin. Lo riporta iltempo.it

Cremlino, colloquio Putin-Erdogan sull'Ucraina - Il presidente russo Vladimir Putin ha discusso la situazione dei negoziati sull'Ucraina con il suo omologo turco Recep Tayyip Erdogan in un colloquio telefonico avuto oggi. Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Erdogan Chiama Putin Auguri