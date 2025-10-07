Erdogan chiama Putin per auguri | Pronti a mediare su guerre
Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha avuto un colloquio telefonico con il proprio omologo russo Vladimir Putin. Il leader turco ha espresso gli auguri di buon compleanno al presidente russo, nato a Leningrado il 7 ottobre del 1952. Lo rende noto il ministero degli Esteri turco. Erdogan ha sottolineato l'impegno e gli sforzi della Turchia per un accordo che porti a un cessate il fuoco a Gaza e permetta il passaggio di aiuti umanitari verso la popolazione civile. Durante la telefonata Erdogan ha ribadito anche la disponibilita' del governo di Ankara a mediare nel conflitto tra Mosca e Kiev, facilitando il dialogo per una soluzione diplomatica al conflitto in corso e il raggiungimento di una pace "giusta e duratura". 🔗 Leggi su Iltempo.it
