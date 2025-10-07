Era sugli spalti nella finalissima del 2006 Il cerchio di Nick Tifoso a Berlino e ora in azzurro

Da Coverciano si vede un po’ Berlino, ma anche Zingonia e quel campetto di calcio-tennis di Tropea dove il Cambiaghi bambino si dilettava già a saltare tutti come birilli con quel doppio passo che un giorno, in allenamento, fece arrabbiare il Papu Gomez. Diapositive che s’incrociano, emozioni in forma di gol (l’1-0 col Pisa, per genesi e sviluppo, è materia da esibire proprio sui banchi di Coverciano), memorie sparse di un ragazzo che ieri sera, mettendo piede nel quartier generale azzurro col borsone della nazionale maggiore, ha chiuso il cerchio dei sogni. Il 9 luglio 2006 Nicolò era uno scricciolo in braccio a papà Luca nella tribuna dell’Olympiastadion di Berlino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

