Era il 7 ottobre 2023 due anni di guerra a Gaza che hanno sconvolto l’Italia e il mondo | Sollevati contro la disumanizzazione
Sono trascorsi due anni dalle stragi di Hamas in Israele del 7 ottobre 2023. Cosa sta accadendo oggi allo Stato ebraico, profondamente diviso. Gli israeliani piangono i morti e temono per gli ostaggi rimasti in vita mentre ricordano l’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 che ha fatto precipitare il Medio Oriente in una guerra devastante. Israele e Hamas stanno ora conducendo negoziati indiretti in Egitto. (ANSA FOTO) – Notizie.com La cerimonia commemorativa principale è organizzata dalle famiglie in lutto, non dal governo. 🔗 Leggi su Notizie.com
In questa notizia si parla di: ottobre - anni
Ic Marassi, a ottobre la gara per rifare il tetto: "Una vittoria dopo anni di battaglie"
Gaza al buio dopo il 7 ottobre, la mappa animata che mostra la Striscia nell’oscurità da due anni – Video
Ic Marassi, a ottobre la gara per rifare il tetto: "Una vittoria dopo anni di battaglie"
Due anni dal 7 ottobre, le famiglie degli ostaggi: "Riportateli a casa" - X Vai su X
Nella #RivistadelCinematografo di ottobre arriva la seconda parte del dossier “25 anni, 24 fotogrammi al secondo”, focus in tre parti che analizza e approfondisce come lo schermo ha raccontato i primi 25 anni del XXI secolo. Dopo il trauma, la crisi, la disgreg Vai su Facebook
Israele 7 ottobre 2023, il report dell'Onu che certifica l'orrore di Hamas - Spari, urla, fumo, sirene, razzi, strade bloccate da decine di auto, sangue, corpi ammucchiati uno sull’altro, mani che si cercano, parole ... Scrive iltempo.it
Dal 7 ottobre 2023 a oggi: come la guerra tra Israele e Hamas ha trasformato il Medio Oriente - Due anni dopo il massacro del gruppo palestinese, il Medio Oriente mostra un volto profondamente cambiato. Si legge su today.it