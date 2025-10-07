Sono trascorsi due anni dalle stragi di Hamas in Israele del 7 ottobre 2023. Cosa sta accadendo oggi allo Stato ebraico, profondamente diviso. Gli israeliani piangono i morti e temono per gli ostaggi rimasti in vita mentre ricordano l’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 che ha fatto precipitare il Medio Oriente in una guerra devastante. Israele e Hamas stanno ora conducendo negoziati indiretti in Egitto. (ANSA FOTO) – Notizie.com La cerimonia commemorativa principale è organizzata dalle famiglie in lutto, non dal governo. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Era il 7 ottobre 2023, due anni di guerra a Gaza che hanno sconvolto l’Italia e il mondo: “Sollevati contro la disumanizzazione”