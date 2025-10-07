Equità sociale tradita: quando il welfare locale dimentica gli anziani e ignora i divari territoriali. Nel mosaico del welfare locale italiano, il rapporto ISTAT sulla spesa dei comuni per i servizi sociali nel 2022 disegna una geografia frammentata, fatta di squilibri territoriali, priorità divergenti e categorie dimenticate. A fronte di una spesa complessiva di 10,9 miliardi di euro, il dato che più colpisce non è tanto l’aumento nominale del 5,8%, quanto la sua distribuzione: non per bisogni, ma per inerzie storiche e capacità di bilancio. Famiglie e disabilità: investimenti in crescita. Le famiglie con figli e le persone con disabilità assorbono quasi due terzi della spesa sociale. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Equità sociale: il grande assente nel welfare comunale