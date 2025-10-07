Equità sociale | il grande assente nel welfare comunale
Equità sociale tradita: quando il welfare locale dimentica gli anziani e ignora i divari territoriali. Nel mosaico del welfare locale italiano, il rapporto ISTAT sulla spesa dei comuni per i servizi sociali nel 2022 disegna una geografia frammentata, fatta di squilibri territoriali, priorità divergenti e categorie dimenticate. A fronte di una spesa complessiva di 10,9 miliardi di euro, il dato che più colpisce non è tanto l’aumento nominale del 5,8%, quanto la sua distribuzione: non per bisogni, ma per inerzie storiche e capacità di bilancio. Famiglie e disabilità: investimenti in crescita. Le famiglie con figli e le persone con disabilità assorbono quasi due terzi della spesa sociale. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
In questa notizia si parla di: equit - sociale
Ieri, durante la presentazione del libro “Ci hanno nascosto Danilo Dolci”, abbiamo avuto l’occasione di ripercorrere la figura di Danilo Dolci e quella stagione di straordinaria innovazione civile e sociale. Un tempo in cui parole come equità, giustizia sociale, pr - facebook.com Vai su Facebook
Ministra #Bernini: "Misura fondamentale di equità sociale e una leva strategica per garantire il diritto allo #studio" Presentate 94 candidature a #Cagliari e 738 a #Sassari nell'ambito del bando Housing del ministero dell'Università, finanziato dal PNRR - X Vai su X