Energia Comunità energetiche rinnovabili | aperte le domande per la call dell’Ifec

Ildenaro.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono aperte le candidature per il  bando ‘Cer dell’anno’ 2025 promosso da IFEC – Italian Forum of Energy Communities,  l’iniziativa permanente lanciata da  WEC Italia  ed Energy Center del Politecnico di Torino a sostegno delle  Comunità Energetiche. Punto di riferimento a livello nazionale, il Forum nato nel 2021 unisce l’expertise dei molti attori attivi sul tema delle Comunità Energetiche e si propone di  condividere le best practices, monitorare l’evoluzione tecnologica e normativa, approfondire tematiche e questioni aperte sulle CER per promuoverne lo sviluppo e coglierne appieno i benefici ambientali, economici e sociali sui territori. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: energia - comunit

energia comunit224 energetiche rinnovabiliAutoproduzione di energia da rinnovabili per le PMI: incentivi fotovoltaico prorogati al 10 novembre 2025 - Contributi a fondo perduto fino al 40% per autoproduzione energia da fonti rinnovabili. commercialista.it scrive

Comunità energetiche 2025: come tagliare la bolletta con la tariffa energia condivisa - Le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) sono il modello più discusso del momento perché permettono a cittadini, PMI ed enti locali di produrre e condividere energia rinnovabile abbattendo costi e CO ... Secondo ideegreen.it

Cerca Video su questo argomento: Energia Comunit224 Energetiche Rinnovabili