empoli colpo alla filiale vetro in frantumi rubati due computer

Empoli, 7 ottobre 2025 – Un violento colpo alla porta a vetri laterale con un oggetto metallico e prima che le forze dell’ordine arrivassero sul posto sono stati portati via un paio di pc. Colpo di notte alla filiale empolese della banca Intesa Sanpaolo in via Pievano Rolando. Il blitz è avvenuto nella tarda serata di domenica, poco dopo le 22. A quanto appreso chi si è introdotto all’interno ha scelto di usare un accesso secondario. L’istituto di credito ha più lati, un paio dei quali si affacciano sul parco Mariambini. Armato di un oggetto in grado di infrangere il vetro rinforzato della banca, è andato a colpire con decisione sulla porta riuscendo a crearsi il varco per poter entrare all’interno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

