Emma Raducanu si ritira al primo turno del Wuhan Open

Inizia nel modo peggiore il percorso di Emma Raducanu al Wuhan Open 2025. La numero uno britannica è stata costretta al ritiro durante il match di primo turno contro Ann Li, dopo aver accusato un malessere fisico che le ha impedito di proseguire la partita. L’incontro si è interrotto sul punteggio di 6-1, 4-1 in favore dell’avversaria statunitense. Raducanu ha mostrato segni di affaticamento già nel corso del secondo set, con movimenti sempre più rallentati e difficoltà a mantenere il ritmo degli scambi. Dopo un controllo medico a bordo campo, la tennista ha deciso di abbandonare il match. Problemi fisici e calendario intenso. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Emma Raducanu si ritira al primo turno del Wuhan Open

