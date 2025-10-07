Emma Marrone torna sulle scene con Brutta Storia un singolo malinconico e autentico

Dopo quindici mesi di assenza dalle uscite discografiche, Emma Marrone rientra con forza nel panorama musicale italiano. Il 3 ottobre ha pubblicato “Brutta Storia”, un brano che fonde pop contemporaneo e suggestioni cantautoriali, impreziosito da una vocalità rinnovata ma fedele alla sua cifra espressiva. Il singolo, già disponibile su tutte le piattaforme digitali insieme al video diretto da Bogdan “Chilldays” Plakov e prodotto da Borotalco.tv, rappresenta non solo un ritorno, ma l’apertura di un nuovo capitolo artistico. Collaborazioni rodate. Scritto da Emma insieme a Federico “Olly” Olivieri e Paolo “Santo” Antonacci, e prodotto da Julien “Juli” Boverod – già al suo fianco per il successo estivo “Ho voglia di te” – il brano si inserisce in una traiettoria di collaborazioni ormai rodata. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Emma Marrone torna sulle scene con “Brutta Storia”, un singolo malinconico e autentico

Dal 3 ottobre disponibile “Brutta Storia”, il nuovo singolo di Emma Marrone. Un ritorno attesissimo da parte dei fan, che nell’ultimo anno non hanno mai smesso di far sentire il proprio affetto. Si tratta del primo passo verso una nuova fase artistica dell'artista. Vai su Facebook

