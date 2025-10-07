Emma Marrone torna sulle scene con Brutta Storia un singolo malinconico e autentico

Dopo quindici mesi di assenza dalle uscite discografiche, Emma Marrone rientra con forza nel panorama musicale italiano. Il 3 ottobre ha pubblicato “Brutta Storia”, un brano che fonde pop contemporaneo e suggestioni cantautoriali, impreziosito da una vocalità rinnovata ma fedele alla sua cifra espressiva. Il singolo, già disponibile su tutte le piattaforme digitali insieme al video diretto da Bogdan “Chilldays” Plakov e prodotto da Borotalco.tv, rappresenta non solo un ritorno, ma l’apertura di un nuovo capitolo artistico. Collaborazioni rodate. Scritto da Emma insieme a Federico “Olly” Olivieri e Paolo “Santo” Antonacci, e prodotto da Julien “Juli” Boverod – già al suo fianco per il successo estivo “Ho voglia di te” – il brano si inserisce in una traiettoria di collaborazioni ormai rodata. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

