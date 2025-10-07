Emis Killa vittima di truffa online rubati i soldi per la bambina malata

Le truffe online sono sempre più frequenti e ingannevoli e chiunque può esserne vittima, anche i più famosi. A farne le spese è stato Emiliano Rudolf Giambelli, noto con il nome d’arte Emis Killa. Il rapper 35enne ha raccontato di aver donato del denaro per supportare le cure per una bambina malata, per poi scoprire che quei soldi non sarebbero mai arrivati alla famiglia della piccola paziente. Emis Killa denuncia la truffa online. È un qualcosa che abbiamo visto tutti. Immagini di una stanza d’ospedale, con al centro soggetti deboli, per lo più bambini, qualche volta anziani. Il racconto di un dolore immenso condensato in un reel di pochi secondi. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Emis Killa vittima di truffa online, rubati i soldi per la bambina malata

In questa notizia si parla di: emis - killa

Emis Killa annuncia i primi ospiti del concerto EM16, da Gemitaiz a Jake La Furia

Concerto di Emis Killa, ecco i primi ospiti che hanno già confermato la loro presenza

Da Emis Killa a Bob Sinclar, la "Villa" svela programma e ospiti del mese di agosto

Certificazioni FIMI dei Club Dogo *SINGOLI: -Se il mondo fosse (& Emis Killa, J-Ax, Marracash): Disco di platino (+30.000) -P.E.S. (feat. Giuliano Palma): 2 disco di platino (+60.000) -Weekend: Disco d’oro (+25.000) -Fragili (feat. Arisa): Disco di platino (+50.00 - facebook.com Vai su Facebook

Domani sera Emis Killa è a Rho Fiera Live: ultimo treno da Rho Fiera alle 00:12. Se avete un abbonamento urbano, ricordatevi di integrarlo con la tariffa extra di 1,70€. Qui spieghiamo come: https://atm.it/it/ViaggiaConNoi/Abbonamenti/Pagine/Estensioniabbo - X Vai su X

Emis Killa: «Ho donato soldi per una bambina malata, ma era una truffa, state attenti». Scoppia la polemica e lui sbotta: «Rompete i cogl**ni» - Nei giorni scorsi — come rivelato da lui stesso sui social — aveva aderito a una raccolta fondi per aiutare una bambina «molto malata». Scrive corriereadriatico.it

Emis Killa: "Ho donato soldi per una bambina malata, ma era una truffa". Scoppia la polemica, la risposta del rapper - Il rapper ha raccontato sul suo profilo Instagram di aver preso parte a una raccolta fondi per una bambina malata: “Non c'è limite al peggio - Come scrive today.it