Emis Killa truffato | Ho donato soldi per una bambina malata ma era una truffa

La questione truffe online è sempre più attuale e miete vittime anche tra i personaggi famosi. Tra loro c'è Emis Killa. Il rapper ha raccontato la sua disavventura nelle storie del suo profilo Instagram, ma oltre al danno ha dovuto subire la beffa di venire travolto dalle critiche per avere condiviso con i follower la sua esperienza. La truffa online. Il rapper ha raccontato di essere stato vittima di una truffa, attirato dal video di una ragazzina malata. Colpito dalla storia personale della bambina, Emis Killa ha deciso di effettuare una donazione attraverso la nota piattaforma GoFundMe; " L'altro ieri notte qualcuno mi ha inviato il video di una povera bambina visibilmente molto malata con annesso profilo per avviare raccolta fondi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Emis Killa truffato: "Ho donato soldi per una bambina malata, ma era una truffa"

