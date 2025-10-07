Emis Killa truffato con un video mandato su Instagram | Si dovrebbero cancellare dalla faccia della terra

Un video con una bambina sofferente, il link per fare una donazione, l’amara scoperta. È questa la truffa nella quale è cascato Emiliano Rudolf Giambelli, 35 anni, per tutti Emis Killa, uno dei più seguiti rapper della scena italiana. «Non c’è limite al peggio – ha scritto in una storia su Instagram l’artista di Vimercate – L’altro ieri notte qualcuno mi ha inviato il video di una povera bambina visibilmente molto malata, con annesso profilo per avviare raccolta fondi. Clicco sul link e con il cuore a pezzi invio una donazione per completare l’obiettivo segnato. Da lì una successione di eventi che non sto a elencarvi mi insospettiscono, quindi mi metto in contatto con una persona di “go found me” che stamattina mi conferma che è una truffa. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: emis - killa

Emis Killa annuncia i primi ospiti del concerto EM16, da Gemitaiz a Jake La Furia

Concerto di Emis Killa, ecco i primi ospiti che hanno già confermato la loro presenza

Da Emis Killa a Bob Sinclar, la "Villa" svela programma e ospiti del mese di agosto

Certificazioni FIMI di Don Joe *SINGOLI: -Cos’è l’amore (feat. Ketama126, Franco126, Franco Califano): Disco d’oro (+35.000) -Bandito (feat. Emis Killa, Paky): Disco d’oro (+50.000) *ALBUM: -Milano soprano: Disco d’oro (+25.000) COPIE CERTIFICATE: 110. - facebook.com Vai su Facebook

Domani sera Emis Killa è a Rho Fiera Live: ultimo treno da Rho Fiera alle 00:12. Se avete un abbonamento urbano, ricordatevi di integrarlo con la tariffa extra di 1,70€. Qui spieghiamo come: https://atm.it/it/ViaggiaConNoi/Abbonamenti/Pagine/Estensioniabbo - X Vai su X

Emis Killa truffato con un video mandato su Instagram: «Si dovrebbero cancellare dalla faccia della terra» - Alcuni suoi fan poi capiscono male la storia pensando sia lui a chiedere denaro o a farsi bello per la propria beneficenza. open.online scrive

Emis Killa: "Ho donato soldi per una bambina malata, ma era una truffa" - Il rapper ha raccontato cosa gli è accaduto e ha lanciato un appello per trovare la vera bambina vista nel video per poterle donare i soldi ... Come scrive milanotoday.it