Emis Killa | Ho donato soldi per una bambina malata ma era una truffa

Ci è cascato anche Emis Killa, insieme ad altre persone, ma con tutte le buone intenzioni. Il rapper di Vimercate ha raccontato la vicenda sul suo profilo Instagram: “Non c'è limite al peggio - scrive Emiliano Giambelli -. L'altro ieri notte qualcuno mi ha inviato il video di una povera bambina. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

