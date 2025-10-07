Emis Killa | Ho donato soldi per una bambina malata ma era una truffa Scoppia la polemica la risposta del rapper

Today.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Emis Killa vittima di una truffa. Il rapper ha raccontato sul suo profilo Instagram di aver preso parte a una raccolta fondi per una bambina malata: “Non c'è limite al peggio - ha scritto Emiliano Giambelli -. L'altro ieri notte qualcuno mi ha inviato il video di una povera bambina visibilmente. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: emis - killa

Emis Killa annuncia i primi ospiti del concerto EM16, da Gemitaiz a Jake La Furia

Concerto di Emis Killa, ecco i primi ospiti che hanno già confermato la loro presenza

Da Emis Killa a Bob Sinclar, la "Villa" svela programma e ospiti del mese di agosto

“Ho donato soldi per una bambina malata, ma quella raccolta era una truffa. C’è sempre un infame pronto ad approfittarsene”: Emis Killa si infuria sui social - Il rapper ha scoperto che la raccolta fondi alla quale aveva contribuito era falsa e ha denunciato tutto sui social ... Riporta ilfattoquotidiano.it

emis killa ho donatoEmis Killa: "Ho donato soldi per una bambina malata, ma era una truffa" - Il rapper ha raccontato cosa gli è accaduto e ha lanciato un appello per trovare la vera bambina vista nel video per poterle donare i soldi ... Come scrive milanotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Emis Killa Ho Donato