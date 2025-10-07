Emergenza mareggiate a Rimini | danni per 10 milioni
Rimini, 7 ottobre 2025 – “Con le mareggiate stiamo andando verso scenari inesplorati ”. Il monito di Federico Antonioli, esperto di Meteofed Mare e costa e portavoce del Centro meteo Emilia-Romagna, suona come un campanello d’allarme dopo la furia che domenica ha colpito la Riviera, Rimini inclusa. L’ ondata di maltempo ha lasciato dietro di sé danni per circa 10 milioni di euro lungo tutta la costa romagnola. È quanto stima Legacoop Romagna, dopo che il mare ha raggiunto le strutture balneari e in alcuni tratti si è spinto fino agli abitati. “L’evento di domenica è stato caratterizzato da un livello del mare molto elevato, che assume carattere di eccezionalità – spiega Antonioli –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
