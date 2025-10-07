Emergenza mareggiate a Rimini | danni per 10 milioni

Ilrestodelcarlino.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rimini, 7 ottobre 2025 – “Con le mareggiate stiamo andando verso scenari inesplorati ”. Il monito di Federico Antonioli, esperto di Meteofed Mare e costa e portavoce del Centro meteo Emilia-Romagna, suona come un campanello d’allarme dopo la furia che domenica ha colpito la Riviera, Rimini inclusa. L’ ondata di maltempo ha lasciato dietro di sé danni per circa 10 milioni di euro lungo tutta la costa romagnola. È quanto stima Legacoop Romagna, dopo che il mare ha raggiunto le strutture balneari e in alcuni tratti si è spinto fino agli abitati. “L’evento di domenica è stato caratterizzato da un livello del mare molto elevato, che assume carattere di eccezionalità – spiega Antonioli –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

emergenza mareggiate a rimini danni per 10 milioni

© Ilrestodelcarlino.it - Emergenza mareggiate a Rimini: danni per 10 milioni

In questa notizia si parla di: emergenza - mareggiate

emergenza mareggiate rimini danniMareggiate in Romagna, Legacoop: “Dieci milioni di danni alle imprese associate, chiediamo un incontro alla Regione” - Legacoop Romagna stima in circa dieci milioni di euro l’impatto delle mareggiate di domenica sulle imprese associate che operano sugli arenili. Si legge su corriereromagna.it

emergenza mareggiate rimini danniVento a 80 chilometri l’ora, mareggiate e danni. Costa romagnola flagellata: polemica sulle dune - Domenica di vento forte e mareggiate sulle regioni dell’alto Adriatico. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Emergenza Mareggiate Rimini Danni