Ematologia l' innovazione terapeutica e gli impatti sull' organizzazione

7 ott 2025

Roma, 7 ott. (askanews) - Le potenzialità della ricerca e dell'innovazione in ematologia; le sfide clinico-organizzative e regolatorie che l'ematologia si trova ad affrontare a livello nazionale e regionale; la necessità di implementare un modello di governance nazionale delle reti e dei percorsi ematologici. E' su questi aspetti che si focalizza la II edizione di "Le frontiere dell'innovazione terapeutica e gli impatti sull'organizzazione in ematologia", il percorso di ascolto e confronto multistakeholder avviato da TEHA Group con il supporto non condizionante di Novartis. Le malattie ematologiche ed emato-oncologiche colpiscono circa 2 milioni di italiani; mezzo milione sono affetti da tumori del sangue che rappresentano la quarta causa tumorale in Italia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

