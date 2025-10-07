Emanuele Ragnedda trovato ferito in cella | soccorso dal personale di vigilanze è adesso ricoverato

ABBONATI A DAYITALIANEWS Emanuele Ragnedda, l’uomo che ha confessato l’omicidio di Cinzia Pinna, è stato trasferito nella notte dal carcere di Bancali (Sassari) all’ ospedale Santissima Annunziata. Gli agenti penitenziari lo hanno trovato nella sua cella con escoriazioni al collo. Ora si trova ricoverato nel reparto di Psichiatria. Il ritrovamento in cella. Secondo quanto ricostruito, Ragnedda è stato soccorso dal personale di vigilanza dopo essere stato trovato riverso a terra in stato confusionale. Le ferite sul collo fanno ipotizzare un tentativo di suicidio, ma la dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio sia dei medici sia degli investigatori. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Emanuele Ragnedda trovato ferito in cella: soccorso dal personale di vigilanze è adesso ricoverato

In questa notizia si parla di: emanuele - ragnedda

Cinzia Pinna, l'imprenditore del vino Emanuele Ragnedda in stato di fermo: «È l'ultimo ad averla vista viva». Accertamenti in un casolare

Cinzia Pinna, l'imprenditore del vino Emanuele Ragnedda in stato di fermo: «Ha provato a fuggire in gommone, era armato»

Cinzia Pinna scomparsa in Gallura, indagato per omicidio il noto imprenditore del vino Emanuele Ragnedda

Nella tenuta agricola di Conca Entosa, tra Palau e Arzachena, sotto sequestro dopo l’omicidio di Cinzia Pinna, si trovano circa 300 mila api che rischiano di restare senza cure. A lanciare un appello è Nicolina Giagheddu, madre di Emanuele Ragnedda, l’uom Vai su Facebook

Cinzia Pinna, le auto di Emanuele Ragnedda e Luca Franciosi ispezionate col luminol per le tracce di sangue: sequestrati diversi oggetti - X Vai su X

Cinzia Pinna, il padre di Emanuele Ragnedda dopo l'incontro col figlio: "Doveva decidere se vivere o morire" - Emanuele Ragnedda si sarebbe trovato a decidere "se vivere o morire": il racconto del padre sul femminicidio di Cinzia Pinna ... Si legge su virgilio.it

Cinzia Pinna, la versione di Emanuele Ragnedda: «Dopo alcol e coca parlava di Satana e mi ha colpito con un coltello». Ma la ferita non c'è - Siamo andati a casa, ci siamo drogati e abbiamo bevuto». Secondo msn.com