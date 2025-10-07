Emanuele Ragnedda trovato ferito in cella | soccorso dal personale di vigilanze è adesso ricoverato

Emanuele Ragnedda, l'uomo che ha confessato l'omicidio di Cinzia Pinna, è stato trasferito nella notte dal carcere di Bancali (Sassari) all' ospedale Santissima Annunziata. Gli agenti penitenziari lo hanno trovato nella sua cella con escoriazioni al collo. Ora si trova ricoverato nel reparto di Psichiatria. Il ritrovamento in cella. Secondo quanto ricostruito, Ragnedda è stato soccorso dal personale di vigilanza dopo essere stato trovato riverso a terra in stato confusionale. Le ferite sul collo fanno ipotizzare un tentativo di suicidio, ma la dinamica dell'accaduto è ancora al vaglio sia dei medici sia degli investigatori.

