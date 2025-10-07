Emanuele Ragnedda il killer di Cinzia Pinna è stato portato d' urgenza in ospedale

Emanuele Ragnedda, l'assassino reo confesso dell'omicidio di Cinzia Pinna, nella notte è stato trasferito dal carcere di Bancali (Sassari) all'ospedale Santissima Annunziata. L'uomo è stato trovato nella sua cella con alcune escoriazioni al collo. Ora è ricoverato nel reparto Psichiatria.Il. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: emanuele - ragnedda

Cinzia Pinna, l'imprenditore del vino Emanuele Ragnedda in stato di fermo: «È l'ultimo ad averla vista viva». Accertamenti in un casolare

Cinzia Pinna, l'imprenditore del vino Emanuele Ragnedda in stato di fermo: «Ha provato a fuggire in gommone, era armato»

Cinzia Pinna scomparsa in Gallura, indagato per omicidio il noto imprenditore del vino Emanuele Ragnedda

Nella tenuta agricola di Conca Entosa, tra Palau e Arzachena, sotto sequestro dopo l’omicidio di Cinzia Pinna, si trovano circa 300 mila api che rischiano di restare senza cure. A lanciare un appello è Nicolina Giagheddu, madre di Emanuele Ragnedda, l’uom Vai su Facebook

Cinzia Pinna, le auto di Emanuele Ragnedda e Luca Franciosi ispezionate col luminol per le tracce di sangue: sequestrati diversi oggetti - X Vai su X

Omicidio Cinzia Pinna: il reo confesso Emanuele Ragnedda in ospedale, avrebbe tentato il suicidio - Emanuele Ragnedda, in carcere dopo aver confessato l'omicidio di Cinzia Pinna, 33 enne di Castelsardo, ammazzata nel casolare della tenuta Concaentosa tra Palau e Arzachena, è stato portato questa ... Riporta msn.com

Cinzia Pinna, la mamma del killer Ragnedda rompe il silenzio: le parole choc (1 / 2) - Vediamo che cosa ha detto la mamma di Ragnedda nessuno se lo sarebbe mai aspettato qualcosa di davvero molto particolare ecco i dettagli nel nostro articolo. Si legge su donna.fidelityhouse.eu