Emanuele Ragnedda il killer di Cinzia Pinna è stato portato d' urgenza in ospedale

Today.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Emanuele Ragnedda, l'assassino reo confesso dell'omicidio di Cinzia Pinna, nella notte è stato trasferito dal carcere di Bancali (Sassari) all'ospedale Santissima Annunziata. L'uomo è stato trovato nella sua cella con alcune escoriazioni al collo. Ora è ricoverato nel reparto Psichiatria.Il. 🔗 Leggi su Today.it

Cinzia Pinna, l'imprenditore del vino Emanuele Ragnedda in stato di fermo: «È l'ultimo ad averla vista viva». Accertamenti in un casolare

Cinzia Pinna, l'imprenditore del vino Emanuele Ragnedda in stato di fermo: «Ha provato a fuggire in gommone, era armato»

Cinzia Pinna scomparsa in Gallura, indagato per omicidio il noto imprenditore del vino Emanuele Ragnedda

Omicidio Cinzia Pinna: il reo confesso Emanuele Ragnedda in ospedale, avrebbe tentato il suicidio - Emanuele Ragnedda, in carcere dopo aver confessato l'omicidio di Cinzia Pinna, 33 enne di Castelsardo, ammazzata nel casolare della tenuta Concaentosa tra Palau e Arzachena, è stato portato questa ... Riporta msn.com

emanuele ragnedda killer cinziaCinzia Pinna, la mamma del killer Ragnedda rompe il silenzio: le parole choc (1 / 2) - Vediamo che cosa ha detto la mamma di Ragnedda nessuno se lo sarebbe mai aspettato qualcosa di davvero molto particolare ecco i dettagli nel nostro articolo. Si legge su donna.fidelityhouse.eu

